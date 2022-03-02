Bankalar duyurdu! Kredi kartı ve kredi borçları artık sorun değil! Güncel borç kapatma kredisi şartları ve faizleri değişti

Türkiye'de kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca birey amacıyla bankalardan özel destek kredileri gelmeye devam ediyor. Borç kapatma kredisi faiz oranlarında da güncellemeler geldi. Devlet bankaları borç kapatma kredisi desteklerinin yanı sıra özel bankaların da başlattığı bu düşük faizli ve makul ödeme koşullarına sahip kredilere ise ilgi yoğun. ING, TEB, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Aktif Bank gibi Türkiye'de bankacılık sektöründe öne çıkan kurumlardan en düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi verilmeye devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ve hesaplı kredi oranları ile birçok bankadan borç kapatma kredisi alabilirsiniz.
ING Bank Borç Transferi Kredisi
ING Bank borçlarını ödemekte zorluk çeken bütün vatandaşlar amacıyla en düşük faiz civarlarına sahip borç kapatma kredisi desteği ile finansman çözümleri sunmaya devam ediyor. %1,59'dan başlayan faiz oranları ile Borç Transferi Kredisi sunuluyor. 24 aya kadar vade seçenekleriyle kullanılacak kredi borçlarını tek bir çatı altında birleştirmek isteyenlere faydalar sağlıyor.
İş Bankası Borç Kapatma Kredisi
36 aya kadar vade seçenekleriyle şahsa özel faiz oranlarının yapılacağı İş Bankası Borç Transferi Kredisi, kredi borçlarını İş Bankası üstünde birleştirmek ve yapılandırarak makul ödeme seçenekleri ile ödemek isteyenlere 10 TL amacıyla %1,95'ten başlayan faizlerle kredi sağlıyor. Türkiye İş Bankası üstünde borçlarını birleştiren vatandaşlar vatandaşa özel faiz oranlarından da yararlanabilecek.