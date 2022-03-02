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    • Ekonomi
    • 02.03.2022 12:11
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    • 02.03.2022 12:11
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    Bankalar duyurdu! Kredi kartı ve kredi borçları artık sorun değil! Güncel borç kapatma kredisi şartları ve faizleri değişti

    Bankalara yüklü miktarda borcu olanlar amacıyla bankalardan yeni devreye özel borç kapatma kredileri duyuruldu. Son devrede çoğalan fiyatlar karşısında kredi kartı ve kredi tüketimine yönelen çok sayıda vatandaşın çeşitli borçları bulunuyor. ING Bank, QNB Finans, İş Bankası ve TEB başta olmak üzere çoğu banka faiz oranlarını düşürdü. Borç aktarma kredilerinde yeni devre adeta başladı…

    takvim.com.tr
    Bankalar duyurdu! Kredi kartı ve kredi borçları artık sorun değil!

    Türkiye'de kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca birey amacıyla bankalardan özel destek kredileri gelmeye devam ediyor. Borç kapatma kredisi faiz oranlarında da güncellemeler geldi. Devlet bankaları borç kapatma kredisi desteklerinin yanı sıra özel bankaların da başlattığı bu düşük faizli ve makul ödeme koşullarına sahip kredilere ise ilgi yoğun. ING, TEB, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Aktif Bank gibi Türkiye'de bankacılık sektöründe öne çıkan kurumlardan en düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi verilmeye devam ediyor. Esnek ödeme koşulları ve hesaplı kredi oranları ile birçok bankadan borç kapatma kredisi alabilirsiniz.

    ING Bank Borç Transferi Kredisi

    ING Bank borçlarını ödemekte zorluk çeken bütün vatandaşlar amacıyla en düşük faiz civarlarına sahip borç kapatma kredisi desteği ile finansman çözümleri sunmaya devam ediyor. %1,59'dan başlayan faiz oranları ile Borç Transferi Kredisi sunuluyor. 24 aya kadar vade seçenekleriyle kullanılacak kredi borçlarını tek bir çatı altında birleştirmek isteyenlere faydalar sağlıyor.

    İş Bankası Borç Kapatma Kredisi

    36 aya kadar vade seçenekleriyle şahsa özel faiz oranlarının yapılacağı İş Bankası Borç Transferi Kredisi, kredi borçlarını İş Bankası üstünde birleştirmek ve yapılandırarak makul ödeme seçenekleri ile ödemek isteyenlere 10 TL amacıyla %1,95'ten başlayan faizlerle kredi sağlıyor. Türkiye İş Bankası üstünde borçlarını birleştiren vatandaşlar vatandaşa özel faiz oranlarından da yararlanabilecek.

        QNB Finansbank Borç Kapatma Kredisi Hesaplama

        Tüm borçlarınızı QNB Finansbank kredisi ile kapatma talebinde bulunarak düşük faiz oranlarından yararlanabilir ve diğer banaklara olan mevcut borçlarınızın uygun taksit planları ile kolayca ödenmesini sağlayabilirsiniz. %1,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri ile 10 bin TL kredi için 401,71 TL aylık taksit tutarı hesaplanmaktadır.

        Aktif Bank ve PTT'den Borç Transferi Kredisi

        Emeklilere özel borç kapatma kredisi ile vatandaşların borçlarını ödemesine destek sağlayan Aktif Bank, PTT aracılığıyla tüm borçluların kolay ödeme fırsatlarından yararlanmasını sağlamaktadır. %2,79 faiz oranlarıyla emeklilerin yararlanabileceği borç kapatma kredisi, 36 ay vade seçenekleriyle sunuluyor. Vatandaşların N Kolay üzerinden şubesiz bankacılık hizmetlerinden ve avantajlarından da yararlanarak borçlarını kapatmak için uygun kredi alması sağlanacak.
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        Haberler Ekonomi Bankalar duyurdu! Kredi kartı ve kredi borçları artık sorun değil! Güncel borç kapatma kredisi şartları ve faizleri değişti
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