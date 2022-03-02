ATA ALTIN - 2 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL? Ata altın ne kadar oldu? CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

ATA ALTIN - CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ardından yaşanan ekonomik değişimler ardından en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Çoğunlukla altın yatırımcıları, bu durumu yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata, yarım ve çeyrek altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Haftanın dördüncü gününde altında yükseliş yaşanıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın bir önceki günden itibaren düşüşe geçmişti. Peki, 2 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
2 MART 2022 ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı:867,10 TL
Gram altın satış fiyatı: 867,19 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.411,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL
Altın ONS alış fiyatı: 1.933,40 Dolar
Altın ONS satış fiyatı: 1.933,72 Dolar
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 617,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 709,00 TL
22 ayar bilezik alış fiyatı: 787,77 TL
22 ayar bilezik satış fiyatı: 797,92 TL
Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 817,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 864,00 TL
22 ayar altın alış fiyatı: 785,77 TL
22 ayar altın satış fiyatı: 814,54 TL
18 ayar altın alış fiyatı: 631,72 TL
18 ayar altın satış fiyatı: 631,81 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 786,56 TL
Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 007,97 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 917,78 TL
Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 464,48 TL
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazanımını sürdürürken; yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybıyla başladı. Altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 863,36 lira civarını, en düşük ise 844,05 lira civarını gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 1.06 oranında yükselişle 859,61 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1409 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 787 liradan prosedür görüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 848 lira civarında hareket ederken; yeni güne 846 lira seviyeden başlamıştı.
Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı sunumları takip edecek.
⛔NOT: Bilgiler 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 19.57 itibarıyla alınmıştır.