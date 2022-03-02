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    • Ekonomi
    • 02.03.2022 11:34
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    • 02.03.2022 11:34
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    5-10 ve 50 bin TL anında hesapta! Emekliler buna koşuyor! Emeklilere özel kredi destek paketleri PTT, Şekerbank, Denizbank, Halkbank...

    Acil nakit gereksinimlerine özel kredi arayanlara bankalardan büyük destek geldi. Son dönemde çoğalan fiyatlar karşısında ne gerçekletireceğini şaşıran milyonlarca emekli devayı bu kredilere başvurmakta buluyor. Kefilsiz, koşulsuz PTT dahil olmak üzere çoğu kamu ve özel bankadan verdiği emekliye özel ihtiyaç kredileri cazip ödeme koşulları ve düşük faiz oranları ile ilgi çekiyor. İşte bankaların en makul emekli ihtiyaç kredisi kampanyaları…

    takvim.com.tr
    5-10 ve 50 bin TL anında hesapta! Emekliler buna koşuyor!

    Emeklilere özel kredi ve birçok bankacılık ürünü ile destek sunana PTT, Aktif Bank üzerinden birçok müşterisi için cazip kredi fırsatları sunuyor. Emeklilerinin tüm ihtiyaçları için şubeye bile gitmek zorunda kalmadan bir SMS ile kolayca 30.000 TL'ye kadar kredi kullanmaları sağlanıyor. Nakit arayışı içinde olan tüm emeklilerin yararlanabildiği kredi kapsamında, emekli maaşını PTT işyerlerinden alan veya almayı kabul eden vatandaşların yararlanması sağlanacak.

    PTT'nin SMS ile emekliye kredi kampanyasında %2,99'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri de uygulanmaktadır. PTT'den Emeklilere SMS Kredi kapsamından yararlanmak için: ''EMEKLI'' boşluk ''TCKN'' boşluk ''Doğum Tarihi'' yazılarak 3050'ye bir kısa mesaj atılması yeterli olacak. Kredi onayı sonrasında uygun faiz oranları ve ödeme planlarıyla emeklilerin tüm nakit ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması sağlanacak.

    Şekerbank'tan Aylık 458 Lira Taksitle Emekli İhtiyaç Kredisi

    Emekli maaşını Şekerbank'tan alanlara özel ihtiyaç kredisi kampanyası, 458 TL'den başlayan aylık taksit oranları ile 100 bin TL'ye kadar veriliyor. 36 ay vade seçeneklerinden yararlanarak tüm emeklilerin, Şekerbank Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi kampanyasından yararlanması sağlanacak. %2,50'den başlayan faiz oranları ile 10 bin TL kredi için 36 ay vadede aylık taksit oranı 458 TL olarak belirlenmiştir. Tercih edilecek kredi miktarına göre bu oranlar değişiklik gösterebilir.

        Denizbank Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi

        Denizbank'ın emeklilere özel bankacılık hizmetleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. En avantajlı oranlarla kredi fırsatları sağlayan Denizbank, 36 ay vade ve özel faiz oranları ile emeklilerin tüm ihtiyaçları için nakit desteği sağlıyor. Hesap işletim ücretinden muaf bir şekilde kullanılacak kredi, aynı zamanda ücretsiz birçok bankacılık hizmetinden de yararlanılmasını sağlamaktadır. 55 bin TL'ye kadar kredi kullanabilen emekliler için 36 ay vade ve %2,40 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi sağlanmaktadır.

        Halkbank'tan Emekliye 5 Bin Lira Anında Kredi

        Kısa süreli ve acil nakit arayan emeklilere her ihtiyacına özel kullanılabilen 5.000 TL değerinde Emekli Mini Kredi kapsamında kredi sunuluyor. %1,55'den başlayan düşük faiz oranı ve 36 ay vadeler ile esnek ödeme koşullarına sahip kredi, aylık 260,90 TL taksitle ödenebilecek. Aylık eşit, artan, azalan ve 3 ayda bir eşit veya serbest ödeme yöntemleri ile kredi talep edilebilir.
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        Haberler Ekonomi 5-10 ve 50 bin TL anında hesapta! Emekliler buna koşuyor! Emeklilere özel kredi destek paketleri PTT, Şekerbank, Denizbank, Halkbank...
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