5-10 ve 50 bin TL anında hesapta! Emekliler buna koşuyor! Emeklilere özel kredi destek paketleri PTT, Şekerbank, Denizbank, Halkbank...

Emeklilere özel kredi ve birçok bankacılık ürünü ile destek sunana PTT, Aktif Bank üzerinden birçok müşterisi için cazip kredi fırsatları sunuyor. Emeklilerinin tüm ihtiyaçları için şubeye bile gitmek zorunda kalmadan bir SMS ile kolayca 30.000 TL'ye kadar kredi kullanmaları sağlanıyor. Nakit arayışı içinde olan tüm emeklilerin yararlanabildiği kredi kapsamında, emekli maaşını PTT işyerlerinden alan veya almayı kabul eden vatandaşların yararlanması sağlanacak.