5-10 ve 50 bin TL anında hesapta! Emekliler buna koşuyor! Emeklilere özel kredi destek paketleri PTT, Şekerbank, Denizbank, Halkbank...

Emeklilere özel kredi ve birçok bankacılık ürünü ile destek sunana PTT, Aktif Bank üzerinden birçok müşterisi için cazip kredi fırsatları sunuyor. Emeklilerinin tüm ihtiyaçları için şubeye bile gitmek zorunda kalmadan bir SMS ile kolayca 30.000 TL'ye kadar kredi kullanmaları sağlanıyor. Nakit arayışı içinde olan tüm emeklilerin yararlanabildiği kredi kapsamında, emekli maaşını PTT işyerlerinden alan veya almayı kabul eden vatandaşların yararlanması sağlanacak.
PTT'nin SMS ile emekliye kredi kampanyasında %2,99'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri de uygulanmaktadır. PTT'den Emeklilere SMS Kredi kapsamından yararlanmak için: ''EMEKLI'' boşluk ''TCKN'' boşluk ''Doğum Tarihi'' yazılarak 3050'ye bir kısa mesaj atılması yeterli olacak. Kredi onayı sonrasında uygun faiz oranları ve ödeme planlarıyla emeklilerin tüm nakit ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması sağlanacak.
Şekerbank'tan Aylık 458 Lira Taksitle Emekli İhtiyaç Kredisi
Emekli maaşını Şekerbank'tan alanlara özel ihtiyaç kredisi kampanyası, 458 TL'den başlayan aylık taksit oranları ile 100 bin TL'ye kadar veriliyor. 36 ay vade seçeneklerinden yararlanarak tüm emeklilerin, Şekerbank Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi kampanyasından yararlanması sağlanacak. %2,50'den başlayan faiz oranları ile 10 bin TL kredi için 36 ay vadede aylık taksit oranı 458 TL olarak belirlenmiştir. Tercih edilecek kredi miktarına göre bu oranlar değişiklik gösterebilir.