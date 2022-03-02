3.285,74 TL taksitle evinizi alın! Ziraat Bankası emeklileri ev sahibi yapacak! Emekliye özel konut kredisi oranları açıklandı!

Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alan müşterileri amacıyla Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile destek sunuluyor. Köklü kamu bankası Ziraat doğrultusundan yayılan kredi takviyeleri kapsamında, nakit gereksinimleri amacıyla ilaveten Tüketici Kredisi de verilmektedir. Dijital kredi ürünü ile şubesiz bankacılık avantajlarından yararlanarak yurttaşların süratli müracaat yapması ve kredilerden hemen yararlanması da sağlanır.
Tüketici Kredisi ile 36 ay vadeli ve %1,55'ten başlayan faiz oranları ile finansman sunuluyor. Konut kredisinde is Ziraat Bankası %1,29'dan başlayan faiz ve 120 ay vade seçenekleri uygulamaktadır. Emeklinin en makul oranlar ile yararlandığı iki değişik kredi türü amacıyla de düşük taksit oranları ile geri ödeme seçenekleri sunuluyor.
Emekliye Ev Kredisi Ne Kadar Veriliyor?
Ziraat Bankası başta olmak üzere çoğu kamu ve özel banka doğrultusundan emekliye konut kredisi fırsatları sunulmaktadır. Satın alınmak istenen evin değerine göre belirli miktarda finansman gerçekleştiren Ziraat Bankası, talep edilecek konut kredisi miktarına göre değişik oranlar belirlemiştir. 200.000 TL konut kredisi tutarı amacıyla %1,29 faiz seviyesi, 120 ay vade belirlenmiştir. 1 milyon TL Ziraat Bankası konut kredisi tutarı amacıyla Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında %1,29 faiz oranları uygulanır.
Emekliye ev kredisi veren bankalar emekli maaşına ve kredi skoruna göre finansman sağlayacaktır. Faiz oranları ise vade süreleri ve kredi miktarı gibi değişkenlere göre belirlenebilir. Emekliye özel Ziraat Bankası kredileri kapsamında benzer şekilde hesaplamalar yapılmaktadır.