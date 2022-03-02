3 Mart altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç lira? 14 ve 22 ayar bilezik fiyatı ise…

3 Mart altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç lira? 14 ve 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Rusya Ukrayna savaşı ve küresel kriz piyasaları yakından etkiliyor ve dalgalanmalar sürüyor. Hafta sonu yaklaşırken güncel altın fiyatları hakkında güncel rakamları haberimizde bulabilirsiniz.