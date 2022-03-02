3 Mart altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç lira? 14 ve 22 ayar bilezik fiyatı ise…

3 Mart altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç lira? 14 ve 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Rusya Ukrayna savaşı ve küresel kriz piyasaları yakından etkiliyor ve dalgalanmalar sürüyor. Hafta sonu yaklaşırken güncel altın fiyatları hakkında güncel rakamları haberimizde bulabilirsiniz.
3 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 869,09
Gram altın satış: 869,24
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 1.417,00
Çeyrek altın satış: 1.439,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.837,00
Yarım altın satış: 2.879,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış:5.816,00
Satış:5.904,00
ALTININ ONSU ($)
Alış:1.928,32
Satış: 1.928,73
14 AYAR BİLEZİK
Alış:477,37
Satış:575,58
22 AYAR BİLEZİK
Alış:818,43
Satış:818,43
Altının onsu 1.928,15 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.928,15 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 kazanımla 872 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,0288 lira, satışta 14,0850 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,8757 lira, satışta 13,9313 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,03'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1076, sterlin/dolar paritesi 1,3332, dolar/yen paritesi de 115,42 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,75 yükselişle 109,40 dolardan işlem görüyor.