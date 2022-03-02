3 Mart 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE son dakika Mart ayı kira zammı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama ekranı!

Mart ayının ilk gününden itibaren milyonlarca ev sahibi ve kiracı doğrultusundan merakla beklenilen kira artış seviyesi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Bu kapsamda milyonlarca ev sahibi ve kiracı "Mart ayı kira artış seviyesi ne kadar oldu?" sorusuna cevap arıyor. İşte TEFE TÜFE kira artış seviyesi hesaplama işlemine dair merak edilenler...
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Mart 2022 kira artış oranı henüz açıklanmadı. TÜİK enflasyon verilerini 3 Mart Perşembe günü açıklayacak.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: %22,58
Zam bedeli: 225,80 TL
Zamlı kira bedeli: 1. 225,80 TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.