3 Mart 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? 2022 TEFE TÜFE Şubat enflasyon oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı...

Şubat ayı enflasyon oranı için geri sayım sona erdi. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda mart ayına girdiğimiz şu günlerde vatandaşlar Şubat ayının enflasyon bilgilerine odaklandı. Peki, 2022 TEFE TÜFE Şubat enflasyon oranı ne kadar oldu? 3 Mart 2022 enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat ayı enflasyon oranları 3 Mart'ta açıklanacak.
OCAK AYI ENFLASYONU
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 11,10, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,69, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 93,53 oldu.
Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti.
Yİ-ÜFE, Ocak 2022'de bir önceki aya göre yüzde 10,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.