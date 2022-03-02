2022 TEFE TÜFE Şubat enflasyon oranı ne kadar oldu? 3 Mart 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? Kira artış oranı...

Şubat enflasyon oranı için geri sayım sona ererken gözler TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan ve pek çok konuda belirleyici olan enflasyon oranları için kritik gün geldi. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 TEFE TÜFE Şubat enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat ayı enflasyon oranları 3 Mart'ta açıklanacak.
OCAK AYI ENFLASYONU
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 11,10, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,69, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 93,53 oldu.
Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti.
Yİ-ÜFE, Ocak 2022'de bir önceki aya göre yüzde 10,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.