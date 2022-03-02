2 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor?

Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz. Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum" dedi.



YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 738,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 798,00 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.367,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.399,00 TL

ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

Altın ONS alış fiyatı: 1.890,51 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 1.890,96 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 459,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 576,00 TL

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

22 ayar altın alış fiyatı: 762,28 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 795,05 TL

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı: 612,09 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 612,24 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 577,01 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 13 bin 805,06 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 493,44 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 052,15 TL

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⛔NOT: Bilgiler 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla alınmıştır.