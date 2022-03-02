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    • Ekonomi
    • 02.03.2022 08:32
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    • 02.03.2022 08:32
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    2 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor?

    Altın fiyatlarında Pazartesi gecesi itibariyle düşüş tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler doğrultusundan oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...

    takvim.com.tr
    Altın neden düşüyor? 2 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

    Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altında düşüşler yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkisi anbean kontrol ediliyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte uzman yorumları...

    CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

    GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

    Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazanımını sürdürürken; yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybıyla başladı. Altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 863,36 lira civarını, en düşük ise 844,05 lira civarını gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 1.06 oranında yükselişle 859,61 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1409 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 787 liradan prosedür görüyor.

    Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 848 lira civarında hareket ederken; yeni güne 846 lira seviyeden başlamıştı.

    Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı sunumları takip edecek.

    İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN

    Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.

        Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz. Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum" dedi.


        YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 738,00 TL

        Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 798,00 TL

        ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.367,00 TL

        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.399,00 TL

        ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

        Altın ONS alış fiyatı: 1.890,51 Dolar

        Altın ONS satış fiyatı: 1.890,96 Dolar

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 459,00 TL

        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 576,00 TL

        22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        22 ayar altın alış fiyatı: 762,28 TL

        22 ayar altın satış fiyatı: 795,05 TL

        18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        18 ayar altın alış fiyatı: 612,09 TL

        18 ayar altın satış fiyatı: 612,24 TL

        KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 577,01 TL

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 13 bin 805,06 TL

        KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 493,44 TL

        Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 052,15 TL

        CANLI altın fiyatlarını öğrenmek için tıklayın!

        NOT: Bilgiler 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla alınmıştır.
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        Haberler Ekonomi 2 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor?
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