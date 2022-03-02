GRAM ALTIN

Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazanımını sürdürürken; yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybıyla başladı. Altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 863,36 lira civarını, en düşük ise 844,05 lira civarını gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 1.06 oranında yükselişle 859,61 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1409 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 787 liradan prosedür görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 848 lira civarında hareket ederken; yeni güne 846 lira seviyeden başlamıştı.

Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı sunumları takip edecek.

CANLI altın fiyatlarını öğrenmek için tıklayın!

⛔NOT: Bilgiler 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla alınmıştır.