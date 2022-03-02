2 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL? Ata altın ne kadar oldu? ATA ALTIN - CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATLARI -ATA ALTIN -Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ardından yaşanan ekonomik değişimler ardından en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Çoğunlukla altın yatırımcıları, bu durumu yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata, yarım ve çeyrek altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Haftanın dördüncü gününde altında yükseliş yaşanıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın bir önceki günden itibaren düşüşe geçmişti. Peki, 2 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

2 MART 2022 ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 738,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 798,00 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.367,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.399,00 TL

ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

Altın ONS alış fiyatı: 1.890,51 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 1.890,96 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 459,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 576,00 TL

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

22 ayar altın alış fiyatı: 762,28 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 795,05 TL

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı: 612,09 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 612,24 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 577,01 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 13 bin 805,06 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 493,44 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 052,15 TL