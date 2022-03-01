Toplamda binlerce lira alabilirsiniz! 2022 aile yardımı kaç TL? İşte Aile Bakanlığı barınma yardımları ve kapsamları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kadınlar özel sosyal yardım uygulamaları uygulanmaya devam ediliyor. Aile Bakanlığı bayanlara hangi sosyal yardımları sağlıyor ve ne kadar ödeme yapıyor?
EV EŞYASI DESTEĞİ 2022 NASIL ALINIR, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?
2022 senesinde ev eşyası desteği alabilmek isteyen kişilerin onay alınabilmesi amacıyla sağlamaları gereken esas şartlar var. Aile Bakanlığı destekleri, barınma yardımları ekonomik halleri kötü olan, barınma gereksinimlerini karşılayamayan, çok zor karşılayan, sağlıksız hayata alanlarında kalan ailelere sağlanır. Bunun dışında ev eşyası desteğinde ek bir hal bulunuyor.
Bakanlık ev eşyası desteğini doğal afet ya da birtakım felaketler halinde da normal ailelere veriyor. Evi su basması, sel, yangın, deprem ve aynısı beklenmeyen haller karşısında kalan ailelere bakanlığın tespit ettiği güncel tutarlardan ev eşyası desteği ödemesi yapılır.