Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar? 2022 Şubat ayı enflasyonu yüzde kaç? sorularının cevapları gündem oldu. Enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilerle konu netleşmiş olacak. İşte detaylar!
ŞUBAT ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat ayı enflasyon oranı 3 Mart Perşembe günü açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınladı.
Özette enflasyon gelişmeleriyle ilgili "Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11,10 oranında artmış, yıllık enflasyon 12,61 puan yükselişle yüzde 48,69 olmuştur. Temel gıda kalemlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır.