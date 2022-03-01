Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.03.2022 15:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2022 15:28
    ABONE OL

    İndirim sonrası EPGİS 1 Mart yeni benzin fiyatları: 1 LT benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    Son Dakika Haberi... Güncel benzin fiyatları listesi, akaryakıt indirimi müjdesinden sonra otomobil sahipleri tarafından araştırılıyor. Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş dolar kurunu direkt olarak etkilerken Brent petrolün yükselişi tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişi de yanısıra getirdi. Bu durumun güncel benzin fiyatları üzerinde etkisi merak edilirken, enerji piyasalarından akaryakıt indirimi müjdesi geldi. Edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine ve benzine indirim gelecek. Milyonlarca sürücü 28 Şubat benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna yanıt arıyor. Peki Benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    1 LT benzin ve mazot motorin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    Son Dakika Haberi... Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş 5. gününde. Bu anlamda petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkemizde ise vatandaşlar benzin, dizel ve LPG fiyatlarını merak ediyor. Sevindirici haber ise az önce geldi. Mazot, motorin ve benzin fiyatlarında bugün Pazartesi gece yarısı itibarıyla indirim uygulanacağı bildirildi. Bu anlamda, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine indirim geldi mi, 1 litre benzin ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Peki benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 28 ŞUBAT: İNDİRİM SONRASI 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?

    Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.

    Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

    Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

        GÜNCEL LPG FİYATLARI!

        LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

        LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

        BRENT PETROL BUGÜN NE KADAR? (28 ŞUBAT 2022 PETROL FİYATLARI)

        Petrol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve batı ülkelerinin aldığı yaptırım kararlarının piyasalarda oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle sert yükselişine devam ediyor. Eksperler yaptırımların etkisi netleşene dek piyasalarda oynaklığın sürmesini bekliyor.

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,55 dolardan prosedür görüyor.

        Cuma günü 101,99 dolara kadar artan Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar civarında tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,03 artışla 98,86 dolardan prosedür gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,45 dolardan alıcı buldu.

        Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya'nın Ukrayna'ya hücumu ardından arzın daralabileceğine yönelik endişelerin yükselmesi etkili oluyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Putin’den yaptırımlara karşı rezerv kozu!
        Haberler Ekonomi İndirim sonrası EPGİS 1 Mart yeni benzin fiyatları: 1 LT benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!
            SON DAKİKA