İndirim sonrası EPGİS 1 Mart yeni benzin fiyatları: 1 LT benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

Son Dakika Haberi... Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş 5. gününde. Bu anlamda petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkemizde ise vatandaşlar benzin, dizel ve LPG fiyatlarını merak ediyor. Sevindirici haber ise az önce geldi. Mazot, motorin ve benzin fiyatlarında bugün Pazartesi gece yarısı itibarıyla indirim uygulanacağı bildirildi. Bu anlamda, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine indirim geldi mi, 1 litre benzin ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Peki benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!