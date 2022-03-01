Hitit Bilgisayar halka arz sonuçları açıklandı mı? Hitit Bilgisayar pay talebi ne kadar oldu, pay fiyatı ne kadar?

Halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam 36 kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 40'ı yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu, yüzde 35'i yurt içi kurumsal, yüzde 25'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Hitit'in halka arz sonrası ortaklık yapısı, yüzde 22,81 Nur Gökman, yüzde 4,71 Dilek Ovacık, yüzde 4,34 Hakan Ünlü, yüzde 4,34 Özkan Dülger, yüzde 36,20 Pegasus Hava Taşımacılığı ve yüzde 27,6 halka açık şeklinde oldu.

Gelirlerinin yüzde 75'i ihracat oluşturuyor



1994 yılında havayolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından kurulan Hitit, İstanbul merkezli olmasına rağmen global çapta hizmet veren bir teknoloji şirketi. Şirket, gelirlerinin yaklaşık yüzde 75'ini ihracattan, toplamda ise yaklaşık yüzde 84'ünü yabancı para cinsinden elde ediyor. Bu nedenle şirket finansallarının fonksiyonel para birimi ABD Doları üzerinden tutuluyor.

Hitit 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji ihraç ediyor ve yazılımları, 290 havalimanında kullanılıyor.