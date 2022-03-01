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    • Ekonomi
    • 01.03.2022 15:26
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    • 01.03.2022 15:26
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    Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor? 1 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

    Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Altında düşüşler yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkisi anbean kontrol ediliyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte uzman yorumları...

    takvim.com.tr
    Altın neden düşüyor? 26 Şubat İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

    Altın fiyatlarında Pazartesi gecesi itibariyle düşüş tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler doğrultusundan oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...

    CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

    ALTIN FİYATLARINDA SAVAŞ ŞOKU

    Altın fiyatları hafta sonu Rusya'ya belirtiler yaptırımlar sonrasında küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla tekrardan yükseldi. Değerli metal geride bıraktığımız hafta 1.973 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı 1.888 dolar civarında kapatmıştı.
    Altın fiyatları geride bıraktığımız haftanın son gününü düşüşle kapattıktan sonra yeni haftaya yüzde 1'den çok yükselişle başladı. Gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle tekrardan 850 TL üzerini gördü.

    Hafta sonu gelen yaptırım kararları ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus caydırıcı güçlerinin özel harp vaziyeti haline geçirilmesini emretmesinin sonrasında offshore piyasadaki işlemlerde ruble sert düştü. Rusya yaptırımlarının küresel piyasalarda oluşturduğu tedirginlikle birlikte yatırımcılar tekrardan güvenilir limanlara yöneldi.

    Goldman Sachs Rusya'nın ana yapımcısı bulunduğu emtiaların ralli gerçekleştireceğini düşündüğünü söyledi. Rusya alüminyum, nikel, paladyum, petrol ve doğalgaz gibi ürünlerin ana yapımcısı konumunda bulunuyor.

    İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN

    Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.

        Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz. Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum" dedi.


        YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 738,00 TL

        Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 798,00 TL

        ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.367,00 TL

        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.399,00 TL

        ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

        Altın ONS alış fiyatı: 1.890,51 Dolar

        Altın ONS satış fiyatı: 1.890,96 Dolar

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 459,00 TL

        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 576,00 TL

        22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        22 ayar altın alış fiyatı: 762,28 TL

        22 ayar altın satış fiyatı: 795,05 TL

        18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

        18 ayar altın alış fiyatı: 612,09 TL

        18 ayar altın satış fiyatı: 612,24 TL

        KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 577,01 TL

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 13 bin 805,06 TL

        KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 493,44 TL

        Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 052,15 TL

        CANLI altın fiyatlarını öğrenmek için tıklayın!

        NOT: Bilgiler 1 Mart 2022 Salı günü saat 10.20 itibarıyla alınmıştır.
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        Haberler Ekonomi Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor? 1 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!
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