Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden yükseliyor? 1 Mart İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022!

Altın fiyatlarında Pazartesi gecesi itibariyle düşüş tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler doğrultusundan oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...
CANLI ALTIN GRAFİĞİ!
ALTIN FİYATLARINDA SAVAŞ ŞOKU
Altın fiyatları hafta sonu Rusya'ya belirtiler yaptırımlar sonrasında küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla tekrardan yükseldi. Değerli metal geride bıraktığımız hafta 1.973 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı 1.888 dolar civarında kapatmıştı.
Altın fiyatları geride bıraktığımız haftanın son gününü düşüşle kapattıktan sonra yeni haftaya yüzde 1'den çok yükselişle başladı. Gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle tekrardan 850 TL üzerini gördü.
Hafta sonu gelen yaptırım kararları ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus caydırıcı güçlerinin özel harp vaziyeti haline geçirilmesini emretmesinin sonrasında offshore piyasadaki işlemlerde ruble sert düştü. Rusya yaptırımlarının küresel piyasalarda oluşturduğu tedirginlikle birlikte yatırımcılar tekrardan güvenilir limanlara yöneldi.
Goldman Sachs Rusya'nın ana yapımcısı bulunduğu emtiaların ralli gerçekleştireceğini düşündüğünü söyledi. Rusya alüminyum, nikel, paladyum, petrol ve doğalgaz gibi ürünlerin ana yapımcısı konumunda bulunuyor.
İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN
Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.