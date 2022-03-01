Ata altın ne kadar oldu? 1 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL? ATA ALTIN - CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

ATA ALTIN - CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - 1 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Bugün alış fiyatı 861,52 TL olan gram altın bir önceki kapanışı 848,41 TL'den yapmıştı. Altına yatırım yapanlar, düğünü olanlar gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 14-22-18 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Peki ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yanıtı...

1 MART 2022 ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 738,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 798,00 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.367,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.399,00 TL

ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

Altın ONS alış fiyatı: 1.890,51 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 1.890,96 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 459,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 576,00 TL

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

22 ayar altın alış fiyatı: 762,28 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 795,05 TL

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı: 612,09 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 612,24 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 577,01 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 13 bin 805,06 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 493,44 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 052,15 TL