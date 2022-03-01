Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.03.2022 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2022 10:25
    ABONE OL

    ATA ALTIN - Ata altın ne kadar oldu? 1 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL? CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

    ATA ALTIN - CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - 1 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Bugün alış fiyatı 851,52 TL olan gram altın bir önceki kapanışı 848,41 TL'den yapmıştı. Altına yatırım yapanlar, düğünü olanlar gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 14-22-18 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Peki ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    ATA, YARIM VE ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI CANLI

    CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATLARI -ATA ALTIN -Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ardından yaşanan ekonomik değişimler ardından en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Çoğunlukla altın yatırımcıları, bu durumu yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata, yarım ve çeyrek altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Haftanın dördüncü gününde altında yükseliş yaşanıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın bir önceki günden itibaren düşüşe geçmişti. Peki, 1 Mart 2022 ata, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

    1 MART 2022 ALTIN FİYATLARI

    YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

    Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 738,00 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 798,00 TL

    ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

    Çeyrek altın alış fiyatı: 1.367,00 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı: 1.399,00 TL

    ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

    Altın ONS alış fiyatı: 1.890,51 Dolar

    Altın ONS satış fiyatı: 1.890,96 Dolar

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

    Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 459,00 TL

    Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 576,00 TL

    22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

    22 ayar altın alış fiyatı: 762,28 TL

    22 ayar altın satış fiyatı: 795,05 TL

    18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

    18 ayar altın alış fiyatı: 612,09 TL

    18 ayar altın satış fiyatı: 612,24 TL

    KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

    Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 577,01 TL

    Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 13 bin 805,06 TL

    KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

    Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 493,44 TL

    Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 052,15 TL

    ALTIIN ONS FİYATI

    Ons altın geride bıraktığımız hafta küresel piyasalarda yatırımcıların güvenilir limanlara yönelmesiyle 1.973 dolara kadar tırmanmıştı. Jeopolitik risklerin hafiflemesiyle cuma gününü 1.888 dolardan kapatan kıymetli metal, yeni haftaya yüzde 1'den çok yükselişle 1.908 dolar seviyesinde başladı.

    CANLI altın fiyatlarını öğrenmek için tıklayın!

    NOT: Bilgiler 1 Mart 2022 Salı günü saat 10.20 itibarıyla alınmıştır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Rusya Ukrayna’da vakum bombası mı kullanıyor?
    Haberler Ekonomi ATA ALTIN - Ata altın ne kadar oldu? 1 Mart 2022 ata altın fiyatı kaç TL? CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI
        SON DAKİKA