Binlerce kişi uyanır uyanmaz altın fiyatları kaç liradan alıcı buluyor? 2 Mart Çarşamba yarım, ata, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. Rusya Ukrayna savaşının yakından etkilediği piyasalar dalgalanmaya devam ederken hafta ortasında rakamların ne yönde değişti merak edilmeye başlandı. İşte güncel bilgiler…