Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? 1 MART ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK DURUMU

GRAM ALTIN 1.000 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elindeki altında fırsata çevirmek isteyenler amacıyla iyi bir fırsat da olduğunu söyledi. Altında düşük maliyetli yatırımcıların ucuza aldıkları altını yükseldikten sonra satabilecekleri ifade eden Memiş, gram altının 960 lira seviyelerine gördükten sonra bin liraya kadar yükselebileceğini dile getirdi.

1 MART GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!



YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 738,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 798,00 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.367,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.399,00 TL

ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

Altın ONS alış fiyatı: 1.890,51 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 1.890,96 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 459,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 576,00 TL

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

22 ayar altın alış fiyatı: 762,28 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 795,05 TL

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı: 612,09 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 612,24 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 577,01 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 13 bin 805,06 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 493,44 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 052,15 TL