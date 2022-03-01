Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,63'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,80'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,8757 lira, satışta 13,9313 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,8189 lira, satışta 13,8743 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,60 kazançla 861 bin liradan tamamladı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

2 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Binlerce kişi uyanır uyanmaz altın fiyatları kaç liradan alıcı buluyor? 2 Mart Çarşamba yarım, ata, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. Rusya Ukrayna savaşının yakından etkilediği piyasalar dalgalanmaya devam ederken hafta ortasında rakamların ne yönde değişti merak edilmeye başlandı. İşte güncel bilgiler…

Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Mart Çarşamba yarım, ata, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı ise...