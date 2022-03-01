1 TL kaç Ruble? 1 Dolar kaç Ruble? 1 Mart Salı Rus Rublesi piyasasında son durum nedir? Rus borsası çöktü mü? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında Rus piyasası yer alıyor, Türk parası ve Dolar ile kıyaslama yapmak isteyenler Ruble'nin güncel fiyatını öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...
1 DOLAR KAÇ RUBLE?
1 Dolar = 108.01 Rus Rublesi
1 TL KAÇ RUBLE?
1 TL= 7.7676 Rus Rublesi
RUS MENKUL KIYMETLER SATIŞI YASAKLANDI MI?
Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00'da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.