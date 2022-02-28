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    • Ekonomi
    • 28.02.2022 11:38
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    • 28.02.2022 11:42
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    Yeni EPGİS benzin fiyatları 28 Şubat: İndirim sonrası 1 LT benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    Son Dakika Haberi... Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş 5. gününde. Bu anlamda petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkemizde ise vatandaşlar benzin, dizel ve LPG fiyatlarını merak ediyor. Sevindirici haber ise az önce geldi. Mazot, motorin ve benzin fiyatlarında bugün Pazartesi gece yarısı itibarıyla indirim uygulanacağı bildirildi. Bu anlamda, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine indirim geldi mi, 1 litre benzin ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Peki benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    1 LT benzin ve mazot motorin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    Son Dakika Haberi... Güncel benzin fiyatları listesi, akaryakıt indirimi müjdesinden sonra otomobil sahipleri doğrultusundan araştırılıyor. Rusya Ukrayna arasında yaşanan harp dolar kurunu direkt olarak etkilerken Brent petrolün yükselişi bütün dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişi de yanında getirdi. Bu durumun güncel benzin fiyatları üstünde etkileri merak edilirken, enerji piyasalarından akaryakıt indirimi müjdesi geldi. Edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine ve benzine indirim gelecek. Milyonlarca sürücü 28 Şubat benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna cevap arıyor. Peki Benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

    YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 28 ŞUBAT: İNDİRİM SONRASI 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?

    Rusya'nın Ukrayna savaşı sonrasında dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansırken, bu kez indirim açıklaması geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek.

    Benzin ve motorine hatırlanacağı üzere Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dev zam açıklanmıştı. EPGİS doğrultusundan oluşturulan bildirimde "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

    BENZİN, MAZOT VE MOTORİN FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?

    Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir.

    Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, değişik fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest bulunduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri doğrultusundan kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta ya da bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

        Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

        Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

        Akdeniz - İtalyan pazarında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları manasına gelir.

        Türkiye`de bu pazar izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.

        BRENT PETROL BUGÜN NE KADAR? (28 ŞUBAT 2022 PETROL FİYATLARI)

        Petrol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve batı ülkelerinin aldığı yaptırım kararlarının piyasalarda oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle sert yükselişine devam ediyor. Eksperler yaptırımların etkisi netleşene dek piyasalarda oynaklığın sürmesini bekliyor.

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,55 dolardan prosedür görüyor.

        Cuma günü 101,99 dolara kadar artan Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar civarında tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,03 artışla 98,86 dolardan prosedür gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,45 dolardan alıcı buldu.

        Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya'nın Ukrayna'ya hücumu ardından arzın daralabileceğine yönelik endişelerin yükselmesi etkili oluyor.
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        Haberler Ekonomi Yeni EPGİS benzin fiyatları 28 Şubat: İndirim sonrası 1 LT benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!
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