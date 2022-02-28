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    • Ekonomi
    • 28.02.2022 13:39
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    • 28.02.2022 13:39
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    SGK (SSK) emeklilerine 2500 TL verilecek! Tüm emekliler faydalanabilir! Ek koşul ve şart yok!

    Emekli maaşına ek destekler verilmeye devam ediyor. Son dönemde yaşam pahalılığının artmasının sonrasında emekli maaşına ek destekler arayanlara özel cazip oranlarda nakit promosyonları verilmeye devam ediyor. Akbank doğrultusundan 2.500 TL’ye kadar yayılan nakit promosyonu ise henüz amacıyla en yüksek oranlara sahip. İşte emekli maaşına göre en yüksek emekli nakit destekleri…

    takvim.com.tr
    SGK SSK emeklilerine 2500 TL verilecek! Tüm emekliler faydalanabilir!

    Akbank doğrultusundan en düşük emekli maaşı amacıyla sağlanan 1.750 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatının yanı sıra maksimum 2.500 TL nakit desteği verilmektedir. Emekli maaşını Akbank'a taşımayı taahhüt eden bütün kişilerin bu fırsattan yararlanmaları sağlanacak. Aralık ayı süresince müracaat işlemlerinin devam ettiği kampanya kapsamında ilaveten kişilerin bankanın emeklilere özel sağladığı bankacılık hizmetlerinden de avantajlı şekilde yararlanmaları hedeflenmektedir.

    Aylık olarak emeklilerin aldıkları maaş civarlarına göre değişik miktarda promosyon ödemeleri uygulanacağı amacıyla hesaplamaların buna göre yapılması olabildiğince önemlidir. Emekli maaşına göre en yüksek promosyon oranları ise Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri kapsamında şu şekildedir:

    • 0 – 1.499 TL Aralığında | 1750 TL

    • 1.500 – 2.499 TL Aralığında | 2.100 TL

    • 2.500 TL ve Üzeri | 2.500 TL

    Emekli Maaşına En Yüksek Promosyon Veren Bankalar

    Emekli maaşlarına yüksek oranda nakit promosyon desteği alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla çoğu banka doğrultusundan yüksek oranlı kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Türkiye'de bankacılık bölümünde etkinlik gösteren çoğu kurum 2 bin TL ve 2 bin 500 TL arasında oranlarla emekliye destek olma hedeflerini sürdürmeye devam ediyor.

        Emekli maaşını 3 yıllığına en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalara taşımayı taahhüt eden vatandaşlar yüksek oranlardan yararlanabilecek. Buna göre en yüksek emekli promosyonları şu şekildedir:

        Akbank: 2.500 TL

        Yapı Kredi Bankası: 2.000 TL

        İş Bankası: 2.000 TL

        Garanti BBVA: 2.000 TL + 250 TL

        TEB: 1.800 TL

        ING Bank: 1.750 TL

        Başvuru Tarihlerini Kaçırmayın!

        Yeni emekli olacak vatandaşlardan durumu hazırda emekli olan ve maaşını diğer bankalardan alan vatandaşların, emekli maaşını promosyon veren bankalardan almayı taahhüt etmeleri durumunda söz hususu ödemelerinden yararlanması sağlanmaktadır. Akbank başta olmak üzere çoğu banka doğrultusundan yüksek oranlar ve cazip bankacılık fırsatları ile sağlanan kredi avantajlarından bütün SGK emeklilerinin yararlanması mümkündür.

        Emekli Promosyonu Sorgulama

        Emekli promosyonu sorgulama ve müracaat işlemleri bankaların mobil ya da internet şubeleri üzerinden ya da e – Devlet vasıtasıyla yapılabilmektedir. Promosyon ödemelerinin bütün avantajlarından yararlanmak amacıyla tespit edilen tarihler arasında müracaat işlemlerinin yapılması gerekecektir. Maaş taşıma şartının dışında diğer rastgele bir ek şart aranmadan bütün vatandaşlar bu haktan yararlanabilir.
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        Haberler Ekonomi SGK (SSK) emeklilerine 2500 TL verilecek! Tüm emekliler faydalanabilir! Ek koşul ve şart yok!
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