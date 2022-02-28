SGK (SSK) emeklilerine 2500 TL verilecek! Tüm emekliler faydalanabilir! Ek koşul ve şart yok!

Aylık olarak emeklilerin aldıkları maaş civarlarına göre değişik miktarda promosyon ödemeleri uygulanacağı amacıyla hesaplamaların buna göre yapılması olabildiğince önemlidir. Emekli maaşına göre en yüksek promosyon oranları ise Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri kapsamında şu şekildedir:

• 0 – 1.499 TL Aralığında | 1750 TL

• 1.500 – 2.499 TL Aralığında | 2.100 TL

• 2.500 TL ve Üzeri | 2.500 TL