SGK (SSK) emeklilerine 2500 TL verilecek! Tüm emekliler faydalanabilir! Ek koşul ve şart yok!

Akbank doğrultusundan en düşük emekli maaşı amacıyla sağlanan 1.750 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatının yanı sıra maksimum 2.500 TL nakit desteği verilmektedir. Emekli maaşını Akbank'a taşımayı taahhüt eden bütün kişilerin bu fırsattan yararlanmaları sağlanacak. Aralık ayı süresince müracaat işlemlerinin devam ettiği kampanya kapsamında ilaveten kişilerin bankanın emeklilere özel sağladığı bankacılık hizmetlerinden de avantajlı şekilde yararlanmaları hedeflenmektedir.
Aylık olarak emeklilerin aldıkları maaş civarlarına göre değişik miktarda promosyon ödemeleri uygulanacağı amacıyla hesaplamaların buna göre yapılması olabildiğince önemlidir. Emekli maaşına göre en yüksek promosyon oranları ise Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri kapsamında şu şekildedir:
• 0 – 1.499 TL Aralığında | 1750 TL
• 1.500 – 2.499 TL Aralığında | 2.100 TL
• 2.500 TL ve Üzeri | 2.500 TL
Emekli Maaşına En Yüksek Promosyon Veren Bankalar
Emekli maaşlarına yüksek oranda nakit promosyon desteği alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla çoğu banka doğrultusundan yüksek oranlı kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Türkiye'de bankacılık bölümünde etkinlik gösteren çoğu kurum 2 bin TL ve 2 bin 500 TL arasında oranlarla emekliye destek olma hedeflerini sürdürmeye devam ediyor.