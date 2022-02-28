Rusya'da tarihi kriz! Ekonomi çöktü Putin kurmaylarını topluyor! Ruble, borsa hepsi çöktü

Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.
Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı.
RUBLE ÇÖKTÜ
Rusya'nun para birimi, savaşın ilk günlerinde piyasaların kapanması ve finans dünyasına yapılan yaptırımlarla değer kaybetmeye başlamıştı.
Batılı devletlerin Ukrayna'nın işgaline karşılık olarak Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ruble ve Rus borsası adeta çöküş yaşadı.
RUS BANKALARI SWIFT ÖDEME LİSTESİNDEN ÇIKARTILDI
Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor. ABD ve müttefikleri, karşılık olarak bazı Rus bankalarını uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı almıştı.