Rusya'da tarihi kriz! Ekonomi çöktü Putin kurmaylarını topluyor! Ruble, borsa hepsi çöktü

PUTIN KURMAYLARI TOPLUYOR

Rusya'nın ekonomisi için oluşan riskler konusunda Putin'e sürekli bilgi verildiğini belirten Peskov, Putin'in bugün ekonomik kurumları ile toplantı yapacağı bilgisini paylaştı.

Peskov, "Putin, bugün ekonomik konularla ilgilenecek. Ekonomik gerçeklik önemli ölçüde değişti. Bu nedenle Kremlin'e bugün ekonomik durumu istişare etmek için Başbakan Mihail Mişustin ve Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov'un yanı sıra Maliye Bakanı Anton Siluanov, Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) German Gref ve büyük ihtimal başkanlık idaresi yetkilileri davet edilecek." diye konuştu.

"RUS HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE UÇUŞ YASAĞINA CEVAP VERİLECEK"

Birçok ülkenin Rus hava yolu şirketlerine uçuş yasağı getirdiğine dikkati çeken Peskov, "Elbette bu konuda cevaplar olacak. Mütekabiliyet ilkesi ve elbette, çıkarlarımız esas alınacak." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'e yönelik yaptırım kararına ilişkin, bunun "saçma" ve "dar görüşlü" olduğunu söyledi.