Rus rublesi kaç Dolar, kaç TL? Rus borsası çöktü mü? Son dakika: Rus menkul kıymetler satışı yasaklandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşına odaklandı ve bu gelişme piyasaları da yakından etkiliyor. Özellikle Rus rublesinin kaç Dolar'dan işlem gördüğü merak konusu oluyor. İşte son rakamlar...
RUS RUBLESİ KAÇ DOLAR?
ALIŞ: 106,00
SATIŞ: 111,97
ÖNCEKİ KAPANIŞ: 83,75
RUS MENKUL KIYMETLER SATIŞI YASAKLANDI MI?
Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00'da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.