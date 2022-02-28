Rus rublesi kaç Dolar, kaç TL? Rus borsası çöktü mü? Son dakika: Rus menkul kıymetler satışı yasaklandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşına odaklandı ve bu gelişme piyasaları da yakından etkiliyor. Özellikle Rus rublesinin kaç Dolar'dan işlem gördüğü merak konusu oluyor. İşte son rakamlar...