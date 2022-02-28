EPGİS 1 Mart yeni benzin fiyatları : İndirim sonrası 1 LT benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

Son Dakika Haberi... Güncel benzin fiyatları listesi, akaryakıt indirimi müjdesinden sonra otomobil sahipleri doğrultusundan araştırılıyor. Rusya Ukrayna arasında yaşanan harp dolar kurunu direkt olarak etkilerken Brent petrolün yükselişi bütün dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişi de yanında getirdi. Bu durumun güncel benzin fiyatları üstünde etkileri merak edilirken, enerji piyasalarından akaryakıt indirimi müjdesi geldi. Edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine ve benzine indirim gelecek. Milyonlarca sürücü 28 Şubat benzin Mazot LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusuna cevap arıyor. Peki Benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!
YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 28 ŞUBAT: İNDİRİM SONRASI 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?
Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.
Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.
Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.