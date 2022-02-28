Elektrik indiriminden kimler, hangi işletmeler yararlanacak? Elektrik faturalarında %8 KDV indirimi konutlara nasıl yansıyacak?

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

ELEKTRİKTE KDV İNDİRİMİ MÜJDESİ

Bu çerçevede tıpkı salgın gibi sadece ülkemizin değil Avrupa başta olmak üzere tüm d ünyanın krizi haline gelen enflasyonsorununu süratle çözmekte kararlıyız. Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu da kontrol altına almış olacağız.

Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür.