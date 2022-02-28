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    • Ekonomi
    • 28.02.2022 20:21
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    • 28.02.2022 20:42
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    Elektrik indiriminden kimler, hangi işletmeler yararlanacak? Elektrik faturalarında %8 KDV indirimi konutlara nasıl yansıyacak?

    Elektrik indirimi hakkında son dakika açıklamalar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür." ifadelerine yer verdi. Peki, Elektrik indirimi ne kadar oldu? Elektrik faturalarında %8 KDV indirimi konutlara nasıl yansıyacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Elektrik indiriminden kimler, hangi işletmeler yararlanacak? Elektrik faturalarında %8 KDV indirimi konutlara nasıl yansıyacak?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni elektrik tarifesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeye de değinen Erdoğan, "Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür" dedi.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    ELEKTRİKTE KDV İNDİRİMİ MÜJDESİ

    Bu çerçevede tıpkı salgın gibi sadece ülkemizin değil Avrupa başta olmak üzere tüm d ünyanın krizi haline gelen enflasyonsorununu süratle çözmekte kararlıyız. Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu da kontrol altına almış olacağız.

    Öte yandan son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür.

    Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmiştir. Faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanmış olmaktadır.

    Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır.

        Kademe uygulamasının ticarethaneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Günlük 30 kilocvat, aylık 900 kilovat saatin ilk dilimine indirim uygulanacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlıyoruz.
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        Haberler Ekonomi Elektrik indiriminden kimler, hangi işletmeler yararlanacak? Elektrik faturalarında %8 KDV indirimi konutlara nasıl yansıyacak?
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