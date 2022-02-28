Elektrik faturalarında indirim ne zaman başlıyor? 1 Mart elektrik indiriminden hangi işletmeler yararlanacak? %20 indirim konutlara nasıl yansıyacak?





MESKENLERDE İLK KADEMEDE İNDİRİM OLACAK



Meskenlerde günlük 7 kwh olmak üzere aylık ortalama 210 kwh olarak belirlenen ilk kademe ise fiyat 1.37, ikinci kademe 2.06 TL olarak uygulanıyor. Yapılan çalışmayla meskenlerde ilk kademedeki birim fiyatın düşürülerek, yaklaşık yüzde 10-20 arası ilave bir indirim daha yapılması hesaplanıyor.



MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi tüm dünyada akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken, bu kez enerji piyasasından indirim müjdesi geldi. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek. Motorindeki indirimin tamamı pompaya yansıyacak. Benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı ÖTV'ye gidecek.