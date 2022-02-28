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    • Ekonomi
    • 28.02.2022 15:52
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    • 28.02.2022 15:52
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    Elektrik faturalarında indirim ne zaman başlıyor? 1 Mart elektrik indiriminden hangi işletmeler yararlanacak? %20 indirim konutlara nasıl yansıyacak?

    Elektrikte yeni tarife dönemi yarından itibaren başlıyor. Tüm aboneleri yakından ilgilendiriyor. Yüksek elektrik faturaları nedeniyle şikayet eden vatandaşların talepleri tek tek dikkate alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni uygulamayı açıklaması beklenirken, yeni düzenlemede meskenler, ticarethaneler ve STK'lar için indirimler yapılacak. Yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Mart itibariyle düzenlemeyle birlikte esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir indirim olacak. Vatandaşlar elektrik faturasında düşüş için atılacak adımlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Elektrik faturalarında indirim ne zaman başlıyor? 1 Mart elektrik indiriminden hangi işletmeler yararlanacak? Elektrik faturalarında indirim konutlara nasıl yansıyacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Elektrik faturalarında indirim ne zaman başlıyor?

    Elektrik indirimi hakkında gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. 1 Mart'ta elektrikte yeni tarife geçerli olmaya başlanacak. Yeni çalışmada esnafın elektrik maliyetini düşürmek için de hanelerde olduğu gibi kademeli tarifeye geçilecek. Peki, Elektrik faturalarında indirim ne zaman başlıyor? 1 Mart elektrik indiriminden hangi işletmeler yararlanacak? İndirim konutlara nasıl yansıyacak? İşte detaylar!

    Elektrikte yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Mart öncesinde çalışmalarını tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaş lehine fatura yükünü azaltmak için tedarik şirketlerine Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) üzerinden elektrik satacak. Elektrik tedarik şirketleri piyasadan aldıkları elektriğin en az yüzde 50, en fazla yüzde 90'ını EÜAŞ'tan almak zorunda olacak. Böylece EÜAŞ'ın piyasadan ihale yöntemi ile alacağı toptan elektrik vatandaşa indirim olarak yansıyacak.

    Elektrikte yeni tarife dönemi 1 Mart itibarıyla başlayacak. Bugüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretim ve dağıtım ayağında olan paydaşlarla sık sık bir araya gelerek, vatandaş lehine uygulanabilecek tüm formülleri masaya yatırdı. Son olarak önceki gün de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) toplanarak yeni kararlar aldı.



    YÜZDE 90'A KADAR

    EPDK yönetiminin aldığı kararlardan biri dün Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK kararına göre, tedarik şirketleri elektriği EÜAŞ üzerinden alacak. Satın alınan elektriğin en az yüzde 50'si olmak şartıyla yüzde 90'ına kadar olan kısmı EÜAŞ üzerinden tedarik edilecek.

    UYGUN FİYATA ELEKTRİK

    Edinilen bilgilere göre, günlük düzeyde fiyatların belirlendiği elektrik piyasasında EÜAŞ tarafından ihale usulüyle elektrik üreticilerinden saatlik bazda 3 bin megavat elektrik alımı yapılacak. Toplu alımlar perakende şirketlerine uygun fiyatlı verilecek. Bu yöntemle elektrik üreticiden daha uygun fiyata alınabilecek. Bunun üzerine bir de bakanlık, fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek. Böylelikle şirketler de vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak.



        ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
        Yapılan çalışma pazartesi günü Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından kabineye sunulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni uygulamayı açıklaması beklenirken, yeni düzenlemede meskenler, ticarethaneler ve STK'lar için indirimler olacak.

        ESNAFIN FATURASI EN AZ YÜZDE 25 DÜŞECEK

        Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 TL'ye gelirken, sanayide bu rakam 2.28 TL olarak uygulanıyor. Yeni çalışmada esnafın elektrik maliyetini düşürmek için de hanelerde olduğu gibi kademeli tarifeye geçilecek. EPDK, yüzde 10, 20 ve 30 indirim olması durumunda birim maliyetin nasıl olacağına dair üç alternatif çalışırken, Bakan Dönmez esnafın elektrik faturalarında en az yüzde 25'lik bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtmişti. Esnaf tarifesinde yüzde 25 indirim olursa düşük tarifede birim maliyet 2.06 TL'ye düşecek.



        MESKENLERDE İLK KADEMEDE İNDİRİM OLACAK

        Meskenlerde günlük 7 kwh olmak üzere aylık ortalama 210 kwh olarak belirlenen ilk kademe ise fiyat 1.37, ikinci kademe 2.06 TL olarak uygulanıyor. Yapılan çalışmayla meskenlerde ilk kademedeki birim fiyatın düşürülerek, yaklaşık yüzde 10-20 arası ilave bir indirim daha yapılması hesaplanıyor.

        MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi tüm dünyada akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken, bu kez enerji piyasasından indirim müjdesi geldi. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek. Motorindeki indirimin tamamı pompaya yansıyacak. Benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı ÖTV'ye gidecek.
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        Haberler Ekonomi Elektrik faturalarında indirim ne zaman başlıyor? 1 Mart elektrik indiriminden hangi işletmeler yararlanacak? %20 indirim konutlara nasıl yansıyacak?
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