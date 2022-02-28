Benzine indirim mi geldi? Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi? EPGİS'ten benzin ve motorin açıklaması geldi ve vatandaşlar merakla detayları araştırmaya başladı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor ve fiyat artışı mı yoksa indirim mi olduğundan haberdar olmak istiyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzin ve motorin açıklaması geldi, işte detaylar...
BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası petrol fiyatlarındaki 105 dolarlık aşırı yükseliş, pompa fiyatlarına benzinde 1,61 TL motorin de ise 1,51 zam olarak yansımıştı.
Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması ile birlikte petrol fiyatları da geri 93 dolar bandına geri çekildi.
Petrolün varil fiyatındaki düşüşle beraber benzin ve motorin de pompa fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.
EPGİS'TEN BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM AÇIKLAMASI
Akaryakıt fiyatlarına indirimle ilgili açıklama yapan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, benzin ve motorine indirim beklediklerini ama indirim oranı hakkında net bir rakam veremeyeceklerini ifade etti.
Sektör temsilcileri ise motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim bekliyor.