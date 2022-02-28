Benzine indirim mi geldi? Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi? EPGİS'ten benzin ve motorin açıklaması geldi ve vatandaşlar merakla detayları araştırmaya başladı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor ve fiyat artışı mı yoksa indirim mi olduğundan haberdar olmak istiyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzin ve motorin açıklaması geldi, işte detaylar...