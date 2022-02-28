Vatandaşlar tarafından Altının gramı kaç TL? 1 Mart Salı Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Bilezik fiyatları kaç liradan satılıyor? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla araştırıyor. Birikimlerini bu yönde yapmak isteyenler ya da nişan, düğün, yeni doğan bebek gibi durumlardan dolayı hediye amaçlı almayı düşünenler altın piyasasındaki son durumu öğrenmek istiyor. İşte işlem yapılan güncel rakamlar…