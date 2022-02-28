300, 240, 180, 120 ay vade seçenekleri! Bu konut kredileri kira öder gibi ev sahibi yapıyor! Düşük faiz var, peşinat yok!

Mortgage Ve Konut Kredisi Arasındaki Farklar!

Konut kredisi, konutun teminat altına alınması şartıyla verdiği bir tüketici kredisi olarak tanımlanıyor. Konut kredisi, satın alınmak istenen konutun teminat altına alınması şartıyla verdiği kredi türü olarak karşımıza çıkıyor. Konut kredilerinde vadeler 5 ila 30 sene arasında değişiyor. Konut kredilerinde faiz oranları sabit kalıyor.

Mortgage, kişilerin konut olarak kullanacakları bir konutu satın almaları amacıyla konut üstüne ipotek koyularak kullandırılan ve vergi üstünlüğü gerçekleştiren bir finansman şekline deniyor. Peki, Konut kredisi ile mortgage arasında nasıl bir fark var?

Mortgage sisteminde konut kredilerinde oluşturulan sabit faiz oranlarının yanı sıra parametre faiz oranları da uygulanabiliyor. Hem de konut kredisi ödemelerinde rastgele bir aksama olduğunda kredi kullanıcısının bir sene süresince bu aksamayı telafi etme hakkı yer alır iken mortgage sisteminde o ana kadar oluşturulan ödemeler kredi kullandırıcı kurum doğrultusundan kredi kullanıcısına geri ödeniyor ve konutu satışa çıkarma hakkına sahip oluyor.