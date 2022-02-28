300, 240, 180, 120 ay vade seçenekleri! Bu konut kredileri kira öder gibi ev sahibi yapıyor! Düşük faiz var, peşinat yok!

Akbank %1,96'den başlayan faiz oranları ile avantajlı konut kredisi fırsatı sunuyor. Herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanan Akbank, peşinatsız seçenekleriyle de satın alınmak istenen evin değerinin %100'üne kadar finansman sağlıyor. Sabit faizli ve en uygun ödeme planı ile kullandırılacak kredi kapsamında 120 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır. 100 bin TL için aylık en düşük 2.171,43 TL taksitlerle vatandaşların rahatça ev sahibi olması sağlanacak. Kişiye özel oluşturulacak ödeme planı bütçelerine göre uygun bir taksit belirleme avantajından yararlanabilecekler.
Garanti BBVA %100 Mortgage Peşinatsız Konut Kredisi
Garanti BBVA %100 Mortgage konut kredisi, sahip oldukları eve ek olarak yeni bir ev daha satın alabilmek isteyenler amacıyla peşinat derdini ortadan kaldırıyor. Yeni satın alınmak dilenen evin uzman değerinin %100'üne kadar kredi tahsis edilmektedir. 240 aya varan vade seçenekleriyle kullandırılan kredi, başka mortgage ürün özelliklerinden de kişilerin yararlanmasını gerçekleştiren özellikleri ile ilgi çekmektedir. Özel faiz oranları ile en makul konut kredisi fırsatından yararlanarak, hiç peşinat ödemeden ev sahibi olmak isteyenlere Garanti BBVA'dan cazip teklifler sunuluyor.
Denizbank DenizMortgage Konut Kredisi
Denizbank 25 seneye kadar (300 ay) vade seçenekleri ile %1,51'den başlayan faiz oranları ile konut kredisi sunuyor. Uzun vade zamanı ve düşük faiz oranlarını bir araya getiren Denizbank, DenizMortgage ile eşit taksit ve sabit faiz oranları üzerinden rahat bir ödeme imkanı da sağlamaktadır. Satın alınmak dilenen evin uzman değerinin %80'ine kadar kredi sağlanarak, 300 aya kadar vade seçenekleriyle ödeme gerçekleştirilmektedir. Talep edilecek konut kredisi aynı vakitte çoğu özel faydalar ile sağlanır. Konut ve yaşam sigortası ile DASK'ın Denizbank vasıtasıyla yaptırılması halinde, Mortgage kredisi faiz oranlarında %0,02 puan indirim de uygulanmaktadır.