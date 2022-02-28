28 Şubat yeni EPGİS benzin fiyatları : İndirim sonrası 1 LT benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 28 ŞUBAT: İNDİRİM SONRASI 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?

Rusya'nın Ukrayna savaşı sonrasında dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansırken, bu kez indirim açıklaması geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek.

Benzin ve motorine hatırlanacağı üzere Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dev zam açıklanmıştı. EPGİS doğrultusundan oluşturulan bildirimde "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.