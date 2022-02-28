28 Şubat yeni EPGİS benzin fiyatları : İndirim sonrası 1 LT benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!

Son Dakika Haberi... Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş 5. gününde. Bu anlamda petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Ülkemizde ise vatandaşlar benzin, dizel ve LPG fiyatlarını merak ediyor. Sevindirici haber ise az önce geldi. Mazot, motorin ve benzin fiyatlarında bugün Pazartesi gece yarısı itibarıyla indirim uygulanacağı bildirildi. Bu anlamda, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine indirim geldi mi, 1 litre benzin ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Peki benzine ve motorine indirim mi geldi? 1 LT benzin kaç TL oldu? Opet, Shell, BP güncel akaryakıt fiyatları!
YENİ EPGİS BENZİN FİYATLARI 28 ŞUBAT: İNDİRİM SONRASI 1 LT BENZİN VE MAZOT (MOTORİN) KAÇ TL OLDU?
Rusya'nın Ukrayna savaşı sonrasında dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansırken, bu kez indirim açıklaması geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından (Salı günü) geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek.
Benzin ve motorine hatırlanacağı üzere Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dev zam açıklanmıştı. EPGİS doğrultusundan oluşturulan bildirimde "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.
BENZİN, MAZOT VE MOTORİN FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?
Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir.
Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, değişik fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest bulunduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri doğrultusundan kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta ya da bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.