28 Şubat İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? Altın neden düşüyor?

Altın fiyatlarında son dakika ilerlemeler yaşanıyor. Altında düşüşler yaşanmaya başlandı. Aylar sonra zirveye çıkan altın fiyatları Rusya - Ukrayna savaşı ardından kararsız bir seyirde ilerliyor. Yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ediyor, fiyatlardaki etkileri anbean denetim ediliyor. Bugün sabah saatlerinde ons altın 14 ayın en yüksek civarını gördü. Dolar/TL kuru 14,65 lirayı geçti, gram altın ise 920 liraya dayanmıştı. Akşam saatleri itibariyle altında gerileme başladı. Yatırımcılar tedirgin. Peki, Altın niçin düşüyor? İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi? İşte merak edilenler!

CANLI ALTIN GRAFİĞİ!

ALTININ ONSU 1.924,75 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,68'den, bileşik getirisi de yüzde 22,86'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,90 yükselişle 99,75 dolardan işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN

Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.

Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz. Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum" dedi.



YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 738,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2 bin 798,00 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.367,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.399,00 TL

ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR OLDU ?

Altın ONS alış fiyatı: 1.890,51 Dolar

Altın ONS satış fiyatı: 1.890,96 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 459,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 576,00 TL

22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

22 ayar altın alış fiyatı: 762,28 TL

22 ayar altın satış fiyatı: 795,05 TL

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı: 612,09 TL

18 ayar altın satış fiyatı: 612,24 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 13 bin 577,01 TL

Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 13 bin 805,06 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 27 bin 493,44 TL

Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 28 bin 052,15 TL

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⛔NOT: Bilgiler 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 09.01 itibarıyla alınmıştır.