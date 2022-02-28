1 Mart Salı Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Altının gramı kaç TL? Bilezik fiyatları kaç liradan satılıyor?

Piyasaların ikinci işlem gününde tüm illerden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren altının gramı kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Yatırım ya da takı amaçlı almak isteyenler, herhangi bir nedenden dolayı bozdurmak isteyenler özellikle Rusya Ukrayna savaşı devam ederken piyasaların ne durumda olduğunu merak ediyor. Peki 1 Mart Salı Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Bilezik fiyatları kaç liradan satılıyor? İşte son gelişmeler…