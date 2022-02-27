Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK son dakika!

Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar? 2022 Şubat ayı enflasyonu yüzde kaç? sorularının cevapları gündem oldu. Enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler, ekonomi alanında belirleyici etken oluyor. Peki, 2022 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? İşte detaylar!