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    • Ekonomi
    • 27.02.2022 21:49
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    • 27.02.2022 21:51
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    Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK son dakika!

    2022 Şubat ayı enflasyon tahmini merak edilen konulardan birisi. Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. TÜİK tarafından açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi yayınlandı.12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37'den 24,83'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,54'ten 15,42'ye geriledi. Peki, Peki, Şubat ayı enflasyon seviyesi ne zaman açıklanacak? 2022 TEFE TÜFE Şubat enflasyon beklentisi ne oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK son dakika!

    Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar? 2022 Şubat ayı enflasyonu yüzde kaç? sorularının cevapları gündem oldu. Enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler, ekonomi alanında belirleyici etken oluyor. Peki, 2022 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? İşte detaylar!

    ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Şubat ayı enflasyon oranları 3 Mart'ta açıklanacak.

    MERKEZ BANKASI İLE ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 34,06 oldu.

    Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

    Geçen ay yüzde 3,04 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,22'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 34,06 oldu.

        12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37'den 24,83'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,54'ten 15,42'ye geriledi.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,04 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 16,85'ten 16,62'ye düştü.

        Bir önceki anket döneminde 7,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,5 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 11,8 milyar dolar oldu.

        BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 14,00

        Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.

        TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 14,00 olarak kayıtlara geçerken, 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 14,00'te sabit kaldı.
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        Haberler Ekonomi Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK son dakika!
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