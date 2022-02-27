Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK son dakika!

Şubat ayı enflasyon oranı ne kadar? 2022 Şubat ayı enflasyonu yüzde kaç? sorularının cevapları gündem oldu. Enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler, ekonomi alanında belirleyici etken oluyor. Peki, 2022 Şubat ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı mı? İşte detaylar!
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat ayı enflasyon oranları 3 Mart'ta açıklanacak.
MERKEZ BANKASI İLE ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 34,06 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 3,04 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,22'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 34,06 oldu.