Gram altın ne kadar? 27 Şubat Pazar Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç TL'den alıcı buluyor? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Birikimlerini, yatırımlarını bu yönde yapanlar ya da açılacak olan düğün, nişan sezonundan dolayı takı olarak tercih etmek isteyenler altın fiyatları hakkında son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte güncel rakamlar…