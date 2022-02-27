Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Şubat Pazartesi ata, Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Biezik fiyatları ise…

Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Şubat Pazartesi ata, Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Biezik fiyatları kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Birikimlerini, yatırımlarını bu yönde yapanlar ya da açılacak olan düğün, nişan sezonu nedeniyle takı amaçlı satın almak isteyenler kimise de bozdurmak istediği için altın piyasasındaki son durumu öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler…