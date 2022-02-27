28 Şubat Pazartesi ata, Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatları bugün ne kadar? Bilezik fiyatları ise…

Hafta sonu serbest piyasanın sona ermesinin ardından piyasaların ilk işlem gününde altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm illerden vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren altın piyasasındaki dalgalanmaların ne yönde değiştiğini merak ediyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşından dolayı piyasalardaki son durum haberimizde yer alıyor. Peki 28 Şubat Pazartesi ata, Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? Bilezik fiyatları kaç TL?