27 Şubat Pazar Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç TL’den alıcı buluyor? Gram altın ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira?

Hafta sonu serbest piyasanın son gününde tüm illerden vatandaşlar Gram altın ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Yarın piyasalar açılacak ve ilk gün rakamları belli olacak, şimdiden altının düşüş mü yoksa yükselişte mi olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Peki 27 Şubat Pazar Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç TL'den alıcı buluyor? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira?