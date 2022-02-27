27 Şubat Pazar Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç TL’den alıcı buluyor? Gram altın ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira?

Hafta sonu serbest piyasanın son gününde tüm illerden vatandaşlar Gram altın ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Yarın piyasalar açılacak ve ilk gün rakamları belli olacak, şimdiden altının düşüş mü yoksa yükselişte mi olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Peki 27 Şubat Pazar Cumhuriyet, yarım, çeyrek altın kaç TL'den alıcı buluyor? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira?
27 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 838,52
Gram altın satış: 838,71
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 1.376,00
Çeyrek altın satış: 1.394,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.756,00
Yarım altın satış: 2.789,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış:5.617,00
Satış:5.702,00
ALTININ ONSU ($)
Alış:1.890,51
Satış: 1.890,96
14 AYAR BİLEZİK
Alış:463,48
Satış:557,71
22 AYAR BİLEZİK
Alış:767,40
Satış:792,31
Altının onsu 1.886,55 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.886,55 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 5,00 kayıpla 863 bin 650 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,0297 lira, satışta 14,0859 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,13'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,3404, dolar/yen paritesi de 115,59 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,35 düşüşle 94,36 dolardan işlem görüyor.