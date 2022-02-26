Zamlı olarak hesaplara geçiyor! 103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir!

18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir! 103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 2022 yılının gelmesi ile eş güdümlü vatandaşa ödenen destek ve yardım ödemelerinin miktarı da artıyor. Emekli, memur maaşı ve asgari ücretin belli olmasının sonrasında bütün ödemeleri yeni miktarları açıklandı. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları doğrultusundan sağlanmaktadır.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ
Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, müracaatta bulunmaları durumunda evde yaşam sürdüren vatandaşlar sayısına göre 69 lira ila 137 lira arasında destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.
ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Evde yaşam sürdüren vatandaşlar adedi Yardım Tutarı (TL)
1-2 vatandaş 103
3 vatandaş 137,33
4 vatandaş 171,67
5 vatandaş 206
SGK VE DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ
Yol Yardımı Ödemesi
Kreş Yardımı Ödemesi
İş Görememezlik Ödemesi
Eğitim Desteği
Süt Parası Ödemesi
Cenaze Yardım Ödemesi
Doğum Parası Ödemesi