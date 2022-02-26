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    • Ekonomi
    • 26.02.2022 13:24
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    • 26.02.2022 13:25
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    Zamlı olarak hesaplara geçiyor! 103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir!

    İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi aylık olarak verdiği ödemelerin dışında tek seferliğine verdiği pek çok yardım bulunuyor. Maaşlara oluşturulan zam tutarının belli olmasıyla bu ödeme miktarları da yükseldi. Öte yandan elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi ödemeler veriliyor. Başvuruların onaylanması durumunda ödemeler PTT ya da banka şubelerinden yapılıyor.

    takvim.com.tr
    18 yaşını dolduran herkes parasını PTT’den alabilir!

    18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir! 103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 2022 yılının gelmesi ile eş güdümlü vatandaşa ödenen destek ve yardım ödemelerinin miktarı da artıyor. Emekli, memur maaşı ve asgari ücretin belli olmasının sonrasında bütün ödemeleri yeni miktarları açıklandı. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları doğrultusundan sağlanmaktadır.

    ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

    Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, müracaatta bulunmaları durumunda evde yaşam sürdüren vatandaşlar sayısına göre 69 lira ila 137 lira arasında destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.

    ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

    Evde yaşam sürdüren vatandaşlar adedi Yardım Tutarı (TL)

    1-2 vatandaş 103

    3 vatandaş 137,33

    4 vatandaş 171,67

    5 vatandaş 206

    SGK VE DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ

    Yol Yardımı Ödemesi

    Kreş Yardımı Ödemesi

    İş Görememezlik Ödemesi

    Eğitim Desteği

    Süt Parası Ödemesi

    Cenaze Yardım Ödemesi

    Doğum Parası Ödemesi


        İŞSİZLİK MAAŞI

        2022 senesinde en düşük işsizlik maaşı; 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

        PTT ÜZERİNDEN YAPILAN ÖDEMELER

        YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI

        Tedavi amacıyla yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendine ve bakmakla yükümlü bulunduğu anne, baba, eş ve çocuklara PTT vasıtasıyla yapılıyor. Bunun amacıyla bireyin tıbbi (organ nakli, kontrolü, kanser tedavisi, meslek hastalıkları, acil gibi haller) ve mecburi nedenlerle yerleşim yeri dışında diğer bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal emniyet merkezlerine yapılıyor. Ödemede 'karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi' öneme alınıyor.


        EVDE BAKIM MAAŞI

        Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen 1.798 tutarındaki aylık, 2.292 lira oldu.

        ENGELLİ MAAŞI

        -%40-69

        Mevcut: 661,13

        Yeni: 842.81

        %70 ve üstü:

        Mevcut: 991,69

        Yeni: 1.264,20.

        65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        Mevcut: 828,21

        Yeni: 1.055,80

        EMZİRME PARASI

        SGK, halk arasında 'süt parası' olarak tanınan emzirme ödeneği de veriyor. Bu para amacıyla anne ya da eşinin SSK ya da Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli. SGK il müdürlüğü ya da sosyal güvenlik merkezine 5 sene içersinde müracaat yapılabilir.

        SGK ÖDEME SORGULAMA

        Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun amacıyla arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın.

        Ana ekranda yer alan arama kısmını seçin ve buraya SGK kişi ödemeleri yazın. SGK kişi ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

            ÇEYİZ DESTEĞİ

            Evlilik ödeneği olarak da tanınan çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce şahsa ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu dönemde eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor.

            Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 sene birikim yapıp 27 yaşından evvel ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.

            5 senede 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanabiliyor. Çeyiz hesabı olan, 2021 senesi rakamlarıyla 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Ancak çiftler bu imkandan ayrı ayrı yararlanıp alabileceği desteği 24 bin 74 liraya kadar çıkarabiliyor.
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            Haberler Ekonomi Zamlı olarak hesaplara geçiyor! 103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir!
                SON DAKİKA