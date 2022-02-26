Milyonlarca çalışan bu hakkını bilmiyor! Bu çalışma saatini aşanlara günlük yüzde 50 ek para ödeniyor!

HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA KARŞILIĞINDA ÇOK ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Hafta tatili, çalışana iş günlerinde çalışmış olması şartı ile yedi günlük bir vakit dilimi içerisinde kesintisiz en az 24 saat olmak şartıyla verdiği dinlenme hakkıdır.

Çalışılmayan hafta tatili günü amacıyla işveren doğrultusundan bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmelidir. Hafta tatilinde çalışan rastgele bir çalışana söz hususu hafta tatili ücretinin yanında, çalışmasının karşılığı olan ücreti de ödenmelidir. Bununla birlikte, hafta tatilinden önceki sürelerde haftalık 45 saatlik çalışmasını doldurmuş ise söz hususu hafta tatili çalışması çok çalışma yerine geçeceğinden bu süreler amacıyla çalışanın ücretinin yüzde elli artırımlı olarak ödenmesi gerekir.

Diğer bir anlatımla, haftalık 45 saatlik çalışmasını doldurmuş çalışan hafta tatilinde de çalıştırıldığı takdirde söz hususu hafta tatili çalışması karşılığında 2,5 günlük ücrete hak kazanmış olacaktır.