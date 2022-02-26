Milyonlarca çalışan bu hakkını bilmiyor! Bu çalışma saatini aşanlara günlük yüzde 50 ek para ödeniyor!

Çalışma hayatında hem işverenler hem de çalışanlar yönünden tereddüt oluşturabilen konulardan biri de çok mesai ücretidir. Bu yazımızda, halk arasında çok mesai olarak tanınan çok çalışma kavramı ile eş güdümlü çok çalışma ücreti, hesaplanması ve çok çalışma ücretine hak kazanılmasında birtakım özellikli hallere değindik. Örneğin, haftalık normal çalışma zamanı 40 saat olarak yapılan bir işyerinde haftada 50 saat çalışan bir işçinin, 40 saat ile 45 saat arasındaki 5 saatlik çalışması "fazla Aralıklarla çalışma", 45 saatin üzerindeki ek 5 saatlik çalışması ise "fazla çalışma" olarak kabul edilmelidir.
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İş Kanunu uyarınca haftalık normal çalışma zamanı en çok 45 saat olarak uygulanabilmektedir. Bu zamanı aşan çalışmalar ise "fazla çalışma" olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte, işyerindeki haftalık çalışma zamanı, Kanun ile tespit edilen süreden daha az olacak şekilde belirlenmiş olabilir. Bu halde haftalık 45 saate kadar olmak koşuluyla işyerindeki haftalık normal çalışma zamanını aşan çalışmalar "fazla Aralıklarla çalışma" olarak nitelendirilmiştir.
HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA KARŞILIĞINDA ÇOK ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?
Hafta tatili, çalışana iş günlerinde çalışmış olması şartı ile yedi günlük bir vakit dilimi içerisinde kesintisiz en az 24 saat olmak şartıyla verdiği dinlenme hakkıdır.
Çalışılmayan hafta tatili günü amacıyla işveren doğrultusundan bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmelidir. Hafta tatilinde çalışan rastgele bir çalışana söz hususu hafta tatili ücretinin yanında, çalışmasının karşılığı olan ücreti de ödenmelidir. Bununla birlikte, hafta tatilinden önceki sürelerde haftalık 45 saatlik çalışmasını doldurmuş ise söz hususu hafta tatili çalışması çok çalışma yerine geçeceğinden bu süreler amacıyla çalışanın ücretinin yüzde elli artırımlı olarak ödenmesi gerekir.
Diğer bir anlatımla, haftalık 45 saatlik çalışmasını doldurmuş çalışan hafta tatilinde de çalıştırıldığı takdirde söz hususu hafta tatili çalışması karşılığında 2,5 günlük ücrete hak kazanmış olacaktır.