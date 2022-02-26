Altın neden düşüyor? 26 Şubat İslam Memiş altın yorumları son dakika 2022! Gram altın, çeyrek altın yükselir mi, düşer mi?

Altın fiyatlarında Cumartesi gecesi itibariyle düşüş tarafında bir hareket görülüyor. Durum bu tür olunca altın yatırımı olanlar fiyatların neden düştüğüne dair eksperler doğrultusundan oluşturulan yorumları okuyor. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte eksper yorumları...

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PİYASALARDA GÜN SONU



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 164,65 puan azalarak 1.851,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 153,09 puan ve yüzde 7,59 kayıpla 1.862,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.826,83, en yüksek 1.953,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,17 azalışla 1.851,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 8,87, sanayi endeksi yüzde 8,09, hizmetler endeksi yüzde 7,57 ve teknoloji endeksi yüzde 9,87 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 176,86 puan ve yüzde 7,87 düşüşle 2.070,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı değer kaybetti. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.924,75 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,68'den, bileşik getirisi de yüzde 22,86'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,90 yükselişle 99,75 dolardan işlem görüyor.

İSLAM MEMİŞ: FİYATI DÜŞEN ENSTÜRMANA YATIRIM YAPIN

Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin tarafında düşüşler görüldü. Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var. Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir.

Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz. Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum" dedi.