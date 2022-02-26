26 ŞUBAT CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİK - Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Almalı mı satmalı mı?

SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ - 25 ŞUBAT CANLI ALTIN FİYATLARI... Vatandaşlar altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Almalı mı satmalı mı? Gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Bu anlamda cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Rusya Ukrayna krizi nedeniyle piyasalar sarsan oldu. Son 1,5 yılın en yüksek seviyesine gelir iken gram altında rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın şu saatlerde 915 lira seviyelerini gördü.

GRAM ALTIN 1.000 TL OLABİLİR! ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ALMALI MI SATMALI MI?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elindeki altında fırsata çevirmek isteyenler amacıyla iyi bir fırsat da olduğunu söyledi. Altında düşük maliyetli yatırımcıların ucuza aldıkları altını yükseldikten sonra satabilecekleri ifade eden Memiş, gram altının 960 lira seviyelerine gördükten sonra bin liraya kadar yükselebileceğini dile getirdi.

25 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR? CANLI ALTIN FİYATLARI!

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.743,00

Yarım altın satış: 2.796,00



TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.426,89

Tam altın satış: 5.538,44

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.619,00

Cumhuriyet altını satış: 5.704,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.616,00

Ata altın satış: 5.717,00

ALTININ ONSU PATLADI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat Perşembe 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan prosedür görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların günümüz efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.

Gram altının fiyatı haftanın son prosedür gününe düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 871,08 lira civarını, en düşük ise 853,10 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 11:46 itibarıyla yüzde 1,01 oranında yükselişle 863,61 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1428 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 170 liradan prosedür görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 883 lira civarında hareket ederken; yeni güne 865 lira seviyeden başlamıştı.

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⛔NOT: Bilgiler 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 23.50 itibarıyla alınmıştır.