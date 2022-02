SON 10 YILDA ARTTI

Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 2016'da 530 Park Avenue üzerindeki dairesini 8.5 milyon dolara satın aldı. FİBA Holding'i kuran Hüsnü Özyeğin'in oğlu Murat Özyeğin, 2008 yılında Madison Avenue'deki daireye 6.3 milyon dolar ödedi. 5th Avenue üzerinde bulunan Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin çocukları Kerim, Hacı ve Hakan Sabancı'ya ait olan ev, satın alındığı 2015 yılında 3.4 milyon dolar değerindeydi. Tahincioğlu Holding Başkanı Özcan Tahincioğlu'nun eşi Aylin Tahincioğlu da 2016'da 36 Hudson Caddesi'nde 4 milyon 750 bin dolara lüks daire satın aldı. Özcan Tahincioğlu, New York ve New Jersey'de 100'ün üzerinde akaryakıt istasyonunun da sahibi. Süzer Holding'in sahibi Mustafa Süzer'in oğlu Baran Süzer, Brooklyn'de 138 North 1st Street'te bulunan daireye Mart 2019'da 5 milyon 250 bin dolar ödedi. Fatih Terim de kızı için New York'ta okurken (2015'te) 540 West 49th Street'teki daireyi 2.7 milyon dolara satın almıştı.

