Meslek öğrenen gence ayda 2.764 TL! İŞKUR meslek eğitim kursları harçlık veriyor! İşte tüm detaylar...





ÜNİVERSİTELİYE DE FIRSAT

Günlük ödeme, en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenen kurslarda 65,44 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa 106,34 lirayı buluyor. Engelli ve eski hükümlülere yönelik kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 49,08, istihdam garantili ise 65,44 lira olarak uygulanıyor. Katılımcılar aylık (26 gün üzerinden) bin 276 ile 2 bin 764 lira, 160 günlük kurs süresince de 7 bin 852 ile 17 bin 14 lira arasında ödeme alabiliyor. Kurslara katılanların iş kazası ve meslek hastalığı primleri ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. Şartları sağlayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabiliyor. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından yararlanabiliyor.