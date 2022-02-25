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    Meslek öğrenen gence ayda 2.764 TL! İŞKUR meslek eğitim kursları harçlık veriyor! İşte tüm detaylar...

    İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 49,08- 106,34 lira harçlık veriyor. Aylık bin 276 ile 2 bin 764 lira ödeme alınabilirken, iş kapısı da açılıyor.

    Çığıl Ön Yener
    Meslek öğrenen gence ayda 2.764 TL

    İstihdamı artırmak için seferber olan İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kurslara katılanlara günlük 49,08-106,34 lira arasında ödeme yapılıyor.



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    Günlük ödeme, en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenen kurslarda 65,44 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa 106,34 lirayı buluyor. Engelli ve eski hükümlülere yönelik kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 49,08, istihdam garantili ise 65,44 lira olarak uygulanıyor. Katılımcılar aylık (26 gün üzerinden) bin 276 ile 2 bin 764 lira, 160 günlük kurs süresince de 7 bin 852 ile 17 bin 14 lira arasında ödeme alabiliyor. Kurslara katılanların iş kazası ve meslek hastalığı primleri ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. Şartları sağlayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabiliyor. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından yararlanabiliyor.



    ARANAN ŞARTLAR
    Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
    15 yaşını tamamlamış olmak,
    Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
    Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
    İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
    Emekli olmamak.



        KURS ALANINA GÖRE GÜNLÜK ÖDEMELER:
        En az yüzde 50 iş garantili kurslar
        Sanayi sektöründe: 106,34 TL
        Diğer sektörlerde: 65,44 TL
        Engelli ve eski hükümlüler için kurslarİstihdam garantisiz: 49,08 TL
        İstihdam garantili: 65,44 TL

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        Haberler Ekonomi Meslek öğrenen gence ayda 2.764 TL! İŞKUR meslek eğitim kursları harçlık veriyor! İşte tüm detaylar...
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