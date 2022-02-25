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    • Ekonomi
    • 25.02.2022 17:49
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    • 25.02.2022 17:53
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    Kredi ve kredi kartı borcu olanlara İNG, Finansbank ve PTT'den büyük müjde! Borcunu ödemekte zorlanan emeklilere borç kapatma kredisi...

    Bankalara kredi kartı ve KMH borcu olanlara yönelik PTT’den en makul borç kapatma kredisi sunulmaya başladı. 36 ay vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile borcunu ödemekte zorlanan bütün emeklilere finansman desteği sağlanacak. Emeklilere Borç Transferi Kredisi kapsamında, ilaveten çoğu bankacılık prosedürü amacıyla Aktif Bank vasıtasıyla çoğu üstünlük sunuluyor. İşte en makul borç kapatma kredisi…

    takvim.com.tr
    KREDİ, KMH VE KREDİ KARTI BORCU OLANLARA BÜYÜK DESTEK!

    Borç Transferi Kredisi ile borcu olan emeklilerin PTT ve Aktif Bank işbirliği ile cazip kredi desteğinden yararlanması sağlanıyor. Emekli maaşını aldıkları bankalara kredi, kredi kartı ve KMH borcu olanların yararlanabildiği kredi kapsamında 36 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır. Borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek tekrardan yapılandırarak ve avantajlı finansman desteği ile daha basit ödeme seçeneklerinden yararlanarak bütün emeklilerinin borçlarından kurtulması sağlanacak. Ayrıca Borç Transferi Kredisi kapsamında maaşını PTT'ye taşıyan vatandaşlar, Aktif Bank'ın emeklilere özel N Kolay Emekli Kredisi fırsatından da yararlanması mümkündür. Birçok bankacılık hizmeti ise gene masrafsız ve çok daha basit bir şekilde gerçekleştirilecektir.

    PTT Borç Kapatma Kredisi Faiz Oranları

    PTT Borç Transferi Kredisi kapsamında, %2,99'dan başlayan faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri sunulmaktadır. Borçlarını tek çatı altında birleştirerek çok daha basit bir şekilde ödemek isteyenlere özel Aktif Bank üzerinden PTT desteği ile kredi sağlanacak. Söz hususu kredi kapsamından bankalara borcu olan emeklilerin yararlanması öngörülüyor.

    Borç kapatma kredisinin bütün özelliklerine sahip kredi kapsamında, borcunu diğer banka üzerinden yapılandırarak PTT - Aktif Bank bünyesine taşıyan emekliler, basit ödeme koşullarından yararlanarak kredi borcundan kredi kartı borçlarına ve KMH borçlarına kadar çoğu borç cinsini tekrardan ödemeye başlayabilecekler.

        En Uygun Borç Kapatma Kredileri

        Aktif Bank üzerinden PTT desteği ile yayılan emekliye özel Borç Transferi Kredisi dışında çoğu banka doğrultusundan cazip oranlarla aktarma kredileri verilmektedir. %1,59'dan başlayan faiz oranları ile ING Bank en iyi Borç Transferi Kredisi civarlarına sahip bankalar arasında yer almaktadır.


        Cazip oranları ile borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara destek gerçekleştiren başka bir banka ise QNB Finansbank olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 1,73'ten başlayan faiz oranları ile QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi çoğu cazip üstünlük ile sunulmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Kredi ve kredi kartı borcu olanlara İNG, Finansbank ve PTT'den büyük müjde! Borcunu ödemekte zorlanan emeklilere borç kapatma kredisi...
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