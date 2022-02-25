Kredi ve kredi kartı borcu olanlara İNG, Finansbank ve PTT'den büyük müjde! Borcunu ödemekte zorlanan emeklilere borç kapatma kredisi...

Borç Transferi Kredisi ile borcu olan emeklilerin PTT ve Aktif Bank işbirliği ile cazip kredi desteğinden yararlanması sağlanıyor. Emekli maaşını aldıkları bankalara kredi, kredi kartı ve KMH borcu olanların yararlanabildiği kredi kapsamında 36 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır. Borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek tekrardan yapılandırarak ve avantajlı finansman desteği ile daha basit ödeme seçeneklerinden yararlanarak bütün emeklilerinin borçlarından kurtulması sağlanacak. Ayrıca Borç Transferi Kredisi kapsamında maaşını PTT'ye taşıyan vatandaşlar, Aktif Bank'ın emeklilere özel N Kolay Emekli Kredisi fırsatından da yararlanması mümkündür. Birçok bankacılık hizmeti ise gene masrafsız ve çok daha basit bir şekilde gerçekleştirilecektir.