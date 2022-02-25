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    • Ekonomi
    • 25.02.2022 08:49
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    • 25.02.2022 08:49
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    CANLI ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - 25 Şubat 2022 ata altın fiyatı kaç TL? Ata altın ile çeyrek altın ne kadar?

    Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan ekonomik değişimler sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Genellikle altın yatırımcıları, bu hali yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata, yarım ve çeyrek altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Haftanın dördüncü gününde altında yükseliş yaşanıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın bir önceki günden itibaren düşüşe geçmişti. Peki, 25 Şubat 2022 ata, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

    takvim.com.tr
    ATA, YARIM VE ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI CANLI

    SON DAKİKA ALTIN HABERİ - 25 Şubat 2022 ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar? CANLI: ATA, YARIM VE ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - Bugün alış fiyatı 853,52 TL olan gram altın bir önceki kapanışı 848,41 TL'den yapmıştı. Altına yatırım yapanlar, düğünü olanlar gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 14-22-18 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Peki ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yanıtı...

    25 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.879,00

    Yarım altın satış: 2.964,00

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın alış: 5.865,74

    Tam altın satış: 5.985,89

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını alış: 6.078,00

    Cumhuriyet altını satış: 6.170,00

    ATA ALTIN NE KADAR?

    Ata altın alış: 5.891,00

    Ata altın satış: 6.057,00

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    ATA ALTIN NEDİR?

    Cumhuriyet altını ülkemizde en çok tüketilen ve yatırım olarak alınan bir altın türüdür. Yatırım yönünden da en mantıklı olan yatırım türü olarak gösterilmektedir. Bunun nedeni ise alım satım fiyat farkının başka altınlara göre daha az olmasıdır. Bölgelere göre alım-satım farkı değişebilir. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir.

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    Haberler Ekonomi CANLI ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - 25 Şubat 2022 ata altın fiyatı kaç TL? Ata altın ile çeyrek altın ne kadar?
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