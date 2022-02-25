ATA ALTIN - CANLI ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - 25 Şubat 2022 ata altın fiyatı kaç TL? Ata altın ne kadar oldu?

ATA ALTIN CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATLARI -Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ardından yaşanan ekonomik değişimler ardından en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatlarındaki alış satış fiyatları oldu. Çoğunlukla altın yatırımcıları, bu durumu yakından takip ediyor... Yatırım araçlarından biri olan altın çeşitlerinde ata, yarım ve çeyrek altının güncel fiyatı da en çok merak edilen konulardan. Haftanın dördüncü gününde altında yükseliş yaşanıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın bir önceki günden itibaren düşüşe geçmişti. Peki, 25 Şubat 2022 ata, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

25 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.879,00

Yarım altın satış: 2.964,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.865,74

Tam altın satış: 5.985,89

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.078,00

Cumhuriyet altını satış: 6.170,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.891,00

Ata altın satış: 6.057,00

ALTININ ONSU PATLADI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat Perşembe 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan prosedür görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların günümüz efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda prosedür gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü prosedürlerinin yalın getirisi yüzde 21,68'den, bileşik getirisi de yüzde 22,86'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tarzı ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,90 yükselişle 99,75 dolardan prosedür görüyor.

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