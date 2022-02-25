ATA ALTIN CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - 25 Şubat 2022 ata altın fiyatı kaç TL? Ata altın ne kadar oldu?

SON DAKİKA ALTIN HABERİ: 25 Şubat 2022 ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar? CANLI: ATA, YARIM VE ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI - Bugün alış fiyatı 853,52 TL olan gram altın bir önceki kapanışı 848,41 TL'den yapmıştı. Altına yatırım yapanlar, düğünü olanlar gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, 14-22-18 ayar bilezik fiyatlarını merak ediyor. Peki ata, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yanıtı...

25 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.879,00

Yarım altın satış: 2.964,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.865,74

Tam altın satış: 5.985,89

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.078,00

Cumhuriyet altını satış: 6.170,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.891,00

Ata altın satış: 6.057,00

ALTININ ONSU PATLADI

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat Perşembe 18.45 itibarıyla 1.924,75 dolardan prosedür görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 8,90 kazançla 909 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların günümüz efektif kurunu alışta 14,2224 lira, satışta 14,2794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7752 lira, satışta 13,8304 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda prosedür gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü prosedürlerinin yalın getirisi yüzde 21,68'den, bileşik getirisi de yüzde 22,86'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1128, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 115,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tarzı ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,90 yükselişle 99,75 dolardan prosedür görüyor.

CANLI altın fiyatlarını öğrenmek için tıklayın!

ATA ALTIN NEDİR?

Cumhuriyet altını ülkemizde en çok tüketilen ve yatırım olarak alınan bir altın türüdür. Yatırım yönünden da en mantıklı olan yatırım türü olarak gösterilmektedir. Bunun nedeni ise alım satım fiyat farkının başka altınlara göre daha az olmasıdır. Bölgelere göre alım-satım farkı değişebilir. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir.